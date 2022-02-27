منافسات المجموعة الثانية تنطلق الخميس

وتنطلق منافسات المجموعة الأولى يوم الخميس بمبارتين تجمع الأولى فريق خليج سرت بفريق التحدي، وفي اللقاء الثاني يستقبل الأهلي بنغازي فريق الصداقة بملعب بنينا.

مباريات الأسبوع الثاني عشر تختتم يوم الجمعة بثلاث مباريات، إذ يستقبل فريق دارنس فريق شباب الجبل في درنة في المباراة الأولى، وفي الثانية يحل فريق الهلال ضيفا على فريق الأخضر في مدينة البيضاء، وفي آخر مباريات الجولة يستضيف فريق النصر فريق التعاون بملعب بنينا.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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