الأهلي طرابلس يبحث عن الفوز أمام زاناكو ضمن الكوندفرالية الليلة

شدد فتحي الجبال مدرب الأهلي طرابلس على ضرورة تحقيق الفوز على زاناكو الزامبي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال الجبال في المؤتمر الصحفي: جميع فرق مجموعتنا جيدة ونحن نؤمن بحظوظنا، ومن يريد التأهل عليه تحقيق الفوز ولا نريد أن نقول إن الفريق الذي نلعب أمامه متذيل الترتيب لأن كل الفرق تمتلك الحظوظ وعلينا أن نسعى لتعزيز رصيدنا.

وأضاف الجبال : كل الفرق مكشوفة وكلها لعبت، وعلينا أن نأخذ الحذر من الفرق المنافسة ونلعب بتركيز كبير مؤكدا لا غيابات لدينا، ونمتلك كما كبيرا من اللاعبين، ونطمح للوصول للثبات والاستقرار، ولن يكون هناك تغيير كبير عن التشكيلة السابقة.

من جانبه، قال محمد نشنوش قائد الأهلي :سنلعب بتركيز وبإذن الله معنوياتنا عالية وثقتنا كبيرة في تحقيق الفوز ومباريات دور المجموعات اللعب فيها يكون مباراة بمباراة، وكل مواجهة لها حساباتها الخاصة.

وأتم محمد نشنوش: علينا الخروج بنقاط المباراة وعدم الاستهانة بأي خصم، وكل الفرق تلعب من أجل الفوز وهذا من حقهم.

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