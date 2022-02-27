نادال يتوهج ويحقق لقب بطولة أكابولوكو المكسيكية

حقق النجم الإسباني رافائيل نادال، المصنف الخامس عالمياً لقب بطولة أكابولوكو المكسيكية للتنس، ذات الـ500 نقطة، بفوزه في المباراة النهائية على البريطاني كاميرون نوري، بمجموعتين دون مقابل .

وتمكن الماتادور الإسباني، من حسم المجموعة الأولى بــ 6 أشواط مقابل 4 ، والمجموعة الثانية بذات النتيجة، في المباراة التي استغرقت من نادال ساعة و54 دقيقة لحسمها والتتويج بلقب البطولة على المصنف الـــ12 عالمياً .

وأضاف نادال لقب بطولة المكسيك لخزانة ألقابه ليصل للقب الـ91 في مسيرته والثالث في الموسم بعد بطولتي ملبورن وأستراليا المفتوحة التي أنفرد بها كأكثر اللاعبين تتويجاً ببطولات الغراند سلام .

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