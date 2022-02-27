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ليبيا تحصل على فضية بطولة سباعيات الرغبي في تونس

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

حقق المنتخب الوطني للرغبي المركز الثاني في البطولة العربية لسباعيات الرغبي المقامة في العاصمة التونسية بعد خسارته المباراة النهائية أمام المنتخب التونسي صاحب الأرض، بنتيجة 1 – 55 على أرضية ملعب الشاذلي زويتن.

هذا وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على مصر في نصف النهائي بنتيجة، 19 – 21 إلى ذلك فقد حقق المنتخب المصري المركز الثالث بفوزه على منافسه الإماراتي بنتيجة 0 – 28 ، فيما فاز المنتخب الجزائري على المنتخب السوري بنتيجة 7 – 14 الجدير بالذكر أن 7 منتخبات شاركت في البطولة هي تونس ومصر والإمارات والجزائر وسوريا وليبيا والسعودية.

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قناة ليبيا

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