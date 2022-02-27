ليبيا تحصل على فضية بطولة سباعيات الرغبي في تونس

حقق المنتخب الوطني للرغبي المركز الثاني في البطولة العربية لسباعيات الرغبي المقامة في العاصمة التونسية بعد خسارته المباراة النهائية أمام المنتخب التونسي صاحب الأرض، بنتيجة 1 – 55 على أرضية ملعب الشاذلي زويتن.

هذا وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على مصر في نصف النهائي بنتيجة، 19 – 21 إلى ذلك فقد حقق المنتخب المصري المركز الثالث بفوزه على منافسه الإماراتي بنتيجة 0 – 28 ، فيما فاز المنتخب الجزائري على المنتخب السوري بنتيجة 7 – 14 الجدير بالذكر أن 7 منتخبات شاركت في البطولة هي تونس ومصر والإمارات والجزائر وسوريا وليبيا والسعودية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا