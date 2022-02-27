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ميسي “ملك صناعة الأهداف” مع سان جيرمان

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منذ أن انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 قادماً من برشلونة بعد سنوات طويلة وتألق تاريخي، يتقمص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي دوراً مختلفاً ورئيسياً مع الفريق الفرنسي هذا الموسم .

ويواصل ميسي تألقه في الفترة الأخيرة، بعد صناعته لهدفين لزميله كيليان مبابي في المواجهة أمام سانت إيتيان، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي .

وساهم النجم الأرجنتيني في صناعة 6 أهداف في 5 مواجهات منذ بداية العام 2022، حيث يعد أفضل صانع ألعاب في الدوريات الكبرى هذا العام، لكنه لم يواصل هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف، حيث تمكن من زيارة الشباك في مناسبتين فقط في الدوري أمام نانت وليل .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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