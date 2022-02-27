المنتخب الوطني للمبارزة يحرز فضية البطولة الأفريقية للشباب

حافظ المنتخب الوطني للمبارزة على تصنيفه الأفريقي وهو المركز الثاني، حيث أحرز فضية البطولة الأفريقية للشباب التي اختتمت اليوم بمدينة لاغوس النيجيرية، بعد أن خسر في النهائي بمقابلته المنتخب المصري المصنف أولا أفريقيا، وأحد أبطال العالم.

ويتكون المنتخب الليبي للمبارزة، الذي أشرف عليه المدرب الوطني سراج الذين التاجوري، من أنس أبو جطيلة، ومحمد الدايخ، وعبد المالك القاضي، وأبو بكر القاضي، الذي توج أمس ببرونزية الفردي عن جدارة واستحقاق.

وعبر رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة عز الدين القاضي، عن سعادته بهذه النتائج حيث وصفها بالرائعة، مضيفا بأن هذا التتويج يؤكد على المستوى الفني المتقدم للمبارزين الليبيين، الذين بإمكانهم اعتلاء منصات التتويج الدولية، ومقارعة أقوى المبارزين الدوليين، إذا ما وجدوا الاهتمام والدعم والتشجيع.

وشاركت في البطولة الأفريقية، إلى جانب ليبيا، منتخبات كل من مصر، والجزائر، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وبنين، ونيجيريا.

كما شهدت البطولة، مشاركة الحكم الدولي إيهاب بوشكيوة في إدارة عدة مباريات، حيث نال ثقة لجنة التحكيم، التي أوكلت له إدارة نهائيات مهمة في البطولة .

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