الكونفدرالية الأفريقية … التعادل الإيجابي يخيّم على لقاء الاتّحاد وشبيبة السّاروة الجزائري 

بنغازي 28 فبراير 022 (وال) _ خيّم التّعادل الإيجابي لقاء فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع نظيره شبيبة الساروة الجزائري، بنتيجة هدف في كل شبكة، وذلك في إطار ذهاب الجولة الثالثة لفرق المجموعة الثانية من دور المجموعات من الكأس الكونفدرالية الأفريقية ، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأحد – وتوسطها الحكم السنغالي ( داواد جوي )، دخلها الفريقان وكل منهما يأمل في تحقيق نتيجة مرضية، لاسيما أن الفريقين يمتلكان من النقاط ثلاثة نقاط على سلم ترتيب المجموعة الثانية.

الفريق الضيف شباب الساروة بدأ اللقاء مهاجماً من الجهة اليمنى ، معتمداً على تحركات كل من ( محمد أمين ويس ، وأيمن عبد العزيز لحمري )، في المقابل كان الاتحاد أكثر حذراً في كيفية التقدم وتنظيم الهجمات نحو مرمى ( زكريا سعيدي ).

وعند الدقيقة الـ 9 نظم الاتحاد هجمة مرتدة منسقة ، بدأها المهاجم ( محمد زعبية ) ممرراً الكرة إلى زميله ( عمر الخوجة )، حيث أن الأخير لعب كرة عرضية تدخل الحارس ( زكريا سعيدي ) في الوقت المناسب قاطعاً الكرة من أمام ( أحمد الهرام ).

وشهدت الدقيقة الـ 15 أول تهديد حقيقي لفريق شبيبة الساروة الجزائري ، وفيها صوب اللاعب ( محمد أمين ويس ) كرة قوية غالطت الخشبات الثلاث للحارس ( محمد الفرجاني )، ومن ثم أبعد الحارس ( محمد الفرجاني ) في الدقيقة الـ 20 تصويبة ( بن عمار ملال ) إلى ضربة زاوية.

وحملت الـ 26 ماهو جديد للاتحاد، ومن هجمة منسقة ومرتدة، أعطى اللاعب ( عمر الخوجة ) أسست ولا أروع إلى زميله ( أحمد الهرام )، والذي بدوره لعب كرة عرضية مثالية من الرواق الأيمن، تمكن من خلالها المهاجم ( محمد زعبية ) تسجيل الهدف الأول باللقاء.

ومع مطلع الدقيقة الـ 30 استطاع فريق شبيبة الساروة تعديل النتيجة، وذلك بواسطة اللاعب ( محمد أمين ويس )، مستغلاً البهتة الدفاعية التي حلت بمدافعي الاتحاد والخطأ الفادح الذي ارتكبه الحارس ( محمد الفرجاني ).

في الشوط الثاني ، ظهر فريق الاتحاد أفضل حالاً من شبيبة الساروة ، مشكلاً عدة هجمات على مرمى الحارس ( زكريا سعيدي )، باحثاً عن تغير لوحة الأهداف لمصلحته، ولعل أبرز فرص الاتحاد كانت في الدقيقة الـ 75 ، حيث أبعد الحارس ( زكريا سعيدي ) تصويبة اللاعب ( معاد عيسى ) إلى ركنية، لتستمر بعدها دقائق المباراة دون خطورة تذكر.

وبهذا التعادل الإيجابي، رفع فريق الاتحاد رصيده من النقاط إلى الـ 4 نقاط من مباراتين ، محتلاً الترتيب الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثانية ، فيما جاء شبيبة الساروة الجزائري في المرتبة الثانية بالمجموعة ذاتها برصيد الـ 4 نقاط جمعها من ثلاث مباريات. (وال _ بنغازي) هـ ع

تقرير : سيف إمبية

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