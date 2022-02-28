بثنائية نظيفة الأهلي يعبر زاناكو الزامبي بالكونفدرالية الإفريقية

بنغازي 28 فبراير 2022 (وال) _ نجح فريق الأهلي من عبور ضيفه زاناكو الزامبي بثنائية نظيفة، وذلك لحساب ذهاب الجولة الثالثة لفرق المجموعة الأولى من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي .

الشوط الأول من المقابلة التي جرت – أمس الأحد – لم يتمكن كل من الفريقين الوصول إلى مرمى الآخر، لينتهي النصف الأول أبيضاً بينهما، هذا وانتظر الأهلي حتى الدقيقة الـ 78 ، ليتمكن مدافعه (أحمد التربي ) من تسجيل أول أهداف اللقاء ، متابعاً كرة التونسي ( وسام بوسنية ) بإقتدار.

وقاد البديل المهاجم ( أنيس السلتو ) هجمة مرتدة، تحول بدوره بالكرة من الجهة اليمنى، مسرعاً نحو مرمى الحارس (شارلز لاو)، لاسيما أن ( أنيس السلتو ) لعب كرة عرضية التي استقبلها اللاعب ( محمد المنير )، فالأخير تمكن من مراوغة الحارس بطريقة فنية، ومسجلاً بذلك ثاني الأهداف.

وبهذا الفوز ، رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى الـ 6 نقاط من فوزان، وخسارة ، محتلاً بذلك وصافة المجموعة خلف بيراميدز المصري صاحب العلامة الكاملة من ثلاث انتصارات، فيما تذيل زاناكو الزامبي فرق المجموعة من دون أي نقاط. (وال _ بنغازي) س ا / ه ع

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