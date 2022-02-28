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الأهلي طرابلس ينتزع المركز الثاني في الكونفدرالية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكّن ممثل ليبيا الأهلي طرابلس من تحقيق فوز مهم على حساب ضيفه زاناكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الاتحاد الأفريقي.

جاء فوز ممثلة الكرة الليبية بهدفين دون ردٍّ على أرضية ملعب شهداء بنينا، حيث افتتح المدافع أحمد التربي أهداف المباراة في الدقيقة الـ80، ثم أضاف الظهير المميز محمد المنير الهدف الثاني في الدقيقة الـ85.

وحصد الأهلي طرابلس بعد هذا الفوز، ست نقاط، وضعته في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق المجموعة الأولى، التي يتصدرها فريق بيراميدز المصري برصيد تسع نقاط، ويليه الصفاقسي التونسي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

 

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قناة 218 الليبية

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