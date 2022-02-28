التعادل الإيجابي يحسم قمة الاتحاد والساورة الجزائري

تعادل فريق الاتحاد في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الاتحاد الأفريقي أمام ضيفه الساورة الجزائري على أرضية ملعب شهداء بنينا.

افتتح ممثل ليبيا في الكونفدرالية التسجيل عن طريق المهاجم الدولي محمد زعبية، ولكن الرد جاء سريعا من الضيوف عن طريق لاعب الساورة محمد لامين في الدقيقة الـ30، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفٍ في كل جانب.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الاتحاد يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن منافسه الساورة الجزائري الذي يمتلك أربع نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة الثانية يتربع أورلاندو بايرتس برصيد ست نقاط.

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