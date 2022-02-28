نابولي يتصدر الدوري الإيطالي.. بعد فوز لاتسيو

تمكّن فريق نابولي الإيطالي من تحقيق فوز مهم أمام مضيفه لاتسيو في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب “الأولمبيكو” ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.

وانتهى اللقاء بفوز الضيوف بنتيجة هدفين دون ردّ، حيث افتتح لورينزو إنسيني أهداف المباراة في الدقيقة 62، ثم أدرك نسور العاصمة روما التعادل عن طريق الإسباني بيدرو رودريغيز في الدقيقة 88.

وبعد مضي أربع دقائق من الوقت البدل الضائع في المباراة حسم نابولي النتيجة لصالح عن طريق فبيان رويز الذي حسم تصدر فريقه للدوري الإيطالي بعد هذا الفوز برصيد 57،فيما تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 43 محتلاً المركز السابع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية