براعم الظهرة يسجل مشاركة مميزة في الدوري

سجل فريق البراعم لنادي الظهرة مشاركة مميزة في الدوري، رغم عدم تحقيق الفريق لآمال وطموحات عشاق هذا النادي العريق.

واستطاع براعم الظهرة، تحت قيادة المدرب عبدالرزاق التركي؛ تقديم مستويات جيدة، ومقارعة منافسيه الذين يفوقونه في الإمكانيات والاستعدادات.

ورغم البداية المتأخرة لأبناء الظهرة؛ إلا أن إدارة النادي تبدو راضية تمامًا عما يقدمه الفريق حتى لو لم يُحالفه التوفيق في التأهل لمرحلة سداسي التتويج باللقب.

وفي آخر مبارياته التي خاضها بالمسابقة؛ قدم براعم الظهرة أداءً بطوليًا أمام المتصدر فريق الاتحاد، وخسر المباراة بصعوبة بعدما كانا ندًا عنيدًا خلال مجريات الشوط الأول.

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