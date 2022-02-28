انطلاق تصفيات بطولة ليبيا للفئات السنية لكرة المضرب

نظم الاتحاد الفرعي لكرة المضرب ببنغازي تصفيات الفئات السنية للمشاركة في بطولة ليبيا، التي ستقام في مارس المقبل.

وشهدت التصفيات، التي نظمت بملاعب تنس المضرب بالمدينة الرياضية بنغازي؛ مشاركة رياضيين من الاتحادات الفرعية بنغازي والجبل الأخضر و البريقة.

ورغم قلة الامكانيات؛ إلا أن اتحاد بنغازي يواصل عمله، ويحاول قدر الإمكان تنظيم مثل هذه الفعاليات والدفع باللعبة للأمام.

وتحتاج لعبة كرة المضرب إلى الكثير من التطوير، خاصةً على مستوى الحكام والمدربين وغيرها من المتطلبات اللازمة لرفع مستوى اللعبة.

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