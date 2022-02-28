إنتر يستعيد خدمات كوريا في ديربي الغضب

استعاد إنتر جهود مهاجمه الأرجنتيني “خواكين كوريا”، خلال التدريبات الجماعية الأخيرة التحضيرية لمباراة ديربي الغضب، أمام غريمه ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وتعافى كوريا من الإصابة التي تعرض لها أمام إمبولي في ثمن نهائي كأس إيطاليا، ليغيب عن العديد من المباريات المهمة أبرزها ميلان، نابولي، ليفربول.

وشارك كوريا في جزء كبير من تدريبات الأحد، ليكون ضمن حسابات المدرب “سيموني إنزاغي” في قائمة النيراتزوري أمام ميلان على ملعب السان سيرو.

وكان ميلان قد تغلب على غريمه إنتر بهدفين مقابل هدف، قبل نحو 3 أسابيع في الدوري الإيطالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية