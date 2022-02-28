بوفون يواصل مسيرته مع بارما لموسمين

مدّد الحارس المخضرم “جيانلويجي بوفون” عقده مع نادي بارما حتى صيف 2024، وذلك بشكل رسمي ليواصل مسيرته في ملاعب الكرة الإيطالية حتى 46 عاماً.

وذكر “كايل كراوس” رئيس بارما في مؤتمر صحافي، أن بوفون سيواصل مسيرته مع الفريق الذي نشأ فيه في السابق، وعاد إليه الموسم الماضي لمدة موسمين إضافيين بحسب الاتفاق.

وخاض الحارس المخضرم 23 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإيطالي هذا الموسم، حيث تمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة 8 مرات.

ويُعد بوفون صاحب الـ44 عاماً أكثر من خاض مباريات في تاريخ الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، برصيد 657 مباراة، كما تُوّج بالمسابقة 10 مرات مع فريقه السابق يوفنتوس.

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