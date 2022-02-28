تحسباً لمغادرة الدون .. اليونايتد يفاوض متصدر الكالتشيو

كشفت شبكة “راي سبورت”، أن مانشستر يونايتد بدأ يبحث عن بديل في حال مغادرة نجمه “كريستيانو رونالدو” في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار تقرير الشبكة الإيطالية إلى أن إدارة مانشستر يونايتد تفكر في جلب مهاجم شاب، ليخلف النجم رونالدو الموسم المقبل، حيث من المتوقع أن يكون المهاجم النيجيري “فيكتور أوسيمين” هو البديل الأول لتعويض رحيل الدون عن مسرح الأحلام “أولد ترافورد”.

ومن المنتظر أن لا يقبل نابولي بأقل من 100 مليون يورو لمغادرة هدافه، بعد أن جلبه من ليل الفرنسي مقابل قرابة 80 مليون يورو، وستكون المفاوضات بين الناديين مفتوحة لحين مراقبة وضعية كريستيانو رونالدو الذي ارتبط اسمه بمغادرة البريمرليغ الموسم المقبل، والانتقال إلى الدوري الأميركي.

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