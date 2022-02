مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للناشئين الأرجنتيني ماركوس يختار ثلاثة وعشرين لاعبا استعدادا للمشاركة في كأس شمال إفريقيا المقامة بالجزائر في الشهر المقبل .

المنتخب سيدخل في معسكر تحضيري قصير بالعاصمة طرابلس ومن ثم سيشد الرحال إلى تونس لدخول في معسكر استعدادي بتونس قبل التوجه إلى الجزائر للمشاركة في بطولة كأس شمال إفريقيا التي ستقام بالجزائر الشهر القادم .

