مباريات قوية ضمن الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة اليد

تقام يوم الخميس المقبل أربع مباريات ضمن الأسبوع الثاني من الدوري الليبي للمحترفين لكرة اليد.

وتحتضن قاعة السابع عشر من فبراير ثلاث مباريات أهمها عندما يستقبل متصدر البطولة الأهلي طرابلس فريق الهلال بينما يلتقي الشرطة ضيفه بنغازي الجديدة فيما يواجه الاتحاد فريق النصر, وبقاعة زوارة يستقبل فريق الجزيرة نظيره الأهلي بنغازي وتختتم مباريات الأسبوع الثاني من دوري المحترفين لكرة اليد بلقاء يقام يوم الجمعة يجمع المروج والنجمة بقاعة نادي المروج.

