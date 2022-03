يستعد الاتحاد الليبي للملاكمة لتنظيم بطولة كأس الأندية الليبية للعبة في بداية مارس المقبل بمدينة الخمس.

البطولة التي ستنظم بجامعة المرقب ستشهد مشاركة سبعة عشر ناديا من مختلف الاتحادات الفرعية للملاكمة في البلاد وتشهد البطولة مشاركة واسعة من الأندية المهتمة باللعبة الملاكمة.

