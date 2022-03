تُوِّجَ منتخبنا الوطني للمبارزة بالسيف بالمركز الثاني في بطولةِ إفريقيا للعبة تحتَ عشرينَ عامًا التي أُقيمَتْ في نيجيريا.

وحقق منتخبنا في البطولة القلادة الفضية وأخرى برونزية ليحقق أبطال المبارزة المركز الثاني حيث جاء أولا المنتخب المصري فيما حل المنتخب الجزائري قي المركز الثاني.

