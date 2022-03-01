اتحاد الكرة الطائرة يكشف عن موعد الدور الرباعي

أعلن الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عن الموعد الرسمي لانطلاق الدور الرباعي الثاني للدوري الليبي، بالإضافة إلى الكشف عن موعد إقامة نهائي بطولة كأس ليبيا للعبة.

وأكدت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة الطائرة، على أن برنامج الدور الرباعي النهائي سينطلق يوم السادس من مارس الجاري، الذي سيكون يوم الاجتماع الفني للأندية المشاركة، أما منافسات هذا الدور؛ فستبدأ في أيام الـ 7 والـ 8 والـ 9 من شهر مارس.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الليبي للعبة أعلن أيضًا عن موعد إقامة نهائي كأس ليبيا للكرة الطائرة، يوم الـ11 من مارس الجاري.

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