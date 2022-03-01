ديربي مرتقب بين ميلان وإنتر في نصف النهائي الكأس

يطمح فريقا ميلان وإنتر إلى تحقيق الانتصار عندما يتواجهان في ديربي مرتقب، اليوم الثلاثاء، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، والذي سيقام على ملعب سان سيرو.

ويدرك الطرفان أهمية الفوز لوضع قدم في نهائي البطولة، حيث سيواجه المتأهل في النهائي أحد طرفي نصف النهائي الآخر الذي سيجمع فريقيْ يوفنتوس وفيورنتينا.

ويسعى ميلان إلى تكرار انتصاره المحقق قبل قرابة ثلاثة أسابيع على الإنتر بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، بينما يجد النيراتزوري الفرصة مواتية أمامه لتسديد الديْن لجاره وتعزيز آماله في تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2011.

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