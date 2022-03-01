تنطلق يوم يوم غد الأربعاء مباريات الأسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الممتاز بمواجهة فريق الشط لفريق الأولمبي بملعب نادي أبوسليم

منافسات الأسبوع الثاني عشر تستكمل الخميس بمواجهتين حيث يواجه فريق أبوسليم جاره فريق المحلة بملعب الجميل في المباراة الأولى ، وفي المباراة الثانية يستقبل فريق السويحلي في مصراتة فريق الخمس.

هذا و قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة فريقي المدينة والأهلي طرابلس، ولقاء الاتحاد والاتحاد المصراتي لوقت لاحق بسبب ارتباط الفريقين في منافسات كأسِ الكونفدرالية الإفريقية.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post الشط والأولمبي يقصان شريط مباريات الأسبوع الـ12 appeared first on ليبيا الأحرار.

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