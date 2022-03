منافسات المجموعة الأولى تنطلق الخميس بثلاث مواجهات

وفي مباريات المجموعة الأولى إذ تقام يوم الخميس بمبارتين تجمع الأولى فريق خليج سرت بفريق التحدي، وفي اللقاء الثاني يستقبل الأهلي بنغازي متصدر المجموعة فريق الصداقة بملعب بنينا.

مباريات الجولة تختتم يوم الجمعة بثلاث مباريات؛ إذ يستضيف فريق دارنس في ملعب درنة فريق شباب الجبل في المباراة الأولى؛ وفي اللقاء الثاني يستقبل فريق الأخضر فريق الهلال في مدينة البيضاء؛ وفي آخر مباريات الجولة يحل فريق التعاون ضيفا على فريق فريق النصر بملعب بنينا

المصدر: ليبيا الأحرار

