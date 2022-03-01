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الأربعاء ختام الدور 64 من منافسات الكأس

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

تختتم مباريات الدور الرابع والستين من منافسات كأس ليبيا يوم غد الأربعاء بمواجهة فريق الاتحاد لفريق النهضة سبها بملعب الزاوية و لقاء فريق الأهلي طرابلس لفريق وفاق صبراتة بملعب الجميل.
الفائز من مباراة فريق الاتحاد وفريق النهضة سيلاقي فريق الجزيرة الذي تأهل لدور الأربعة و السيتن بعد تخطيه فريق رفيق في الدور الثاني والثلاثين بهدفين لهدف . فيما سيواجه الفائز من مباراة الأهلي طرابلس وفريق وفاق صبراتة فريق الفالوجا الذي وصل للدور الأربعة والستين بعد فوزه على فريق المستقبل بهدفين لهدف في الدور الثاني والثلاثين .

المصدر: ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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