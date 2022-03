الأربعاء ختام الدور 64 من منافسات الكأس

تختتم مباريات الدور الرابع والستين من منافسات كأس ليبيا يوم غد الأربعاء بمواجهة فريق الاتحاد لفريق النهضة سبها بملعب الزاوية و لقاء فريق الأهلي طرابلس لفريق وفاق صبراتة بملعب الجميل.

الفائز من مباراة فريق الاتحاد وفريق النهضة سيلاقي فريق الجزيرة الذي تأهل لدور الأربعة و السيتن بعد تخطيه فريق رفيق في الدور الثاني والثلاثين بهدفين لهدف . فيما سيواجه الفائز من مباراة الأهلي طرابلس وفريق وفاق صبراتة فريق الفالوجا الذي وصل للدور الأربعة والستين بعد فوزه على فريق المستقبل بهدفين لهدف في الدور الثاني والثلاثين .

