وصل اللاعب المصري أحمد مكي لمدينة الخمس تأهبا للإنضمامه لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخمس

المهاجم المصري أحمد مكي الذي سيخوض تجربة مع فريق الخمس في منافسات الدوري الممتاز تعتبر هي الثانية لهو فقد سبق ان مثل ألون فريق الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز في موسم ألفين أربعة عشر .

