خليج سرت يتعاقد مع الدامجة

تعاقد نادي خليج سرت مع المدرب جلال الدامجة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الدوري الممتاز.

إدارة الخليج التي تعاقدت مع جلال الدامجة عقب خروج الفريق الأول لكرة القدم من الدور الثاني والثلاثين من منافسات كأس ليبيا على يد فريق الأفريقي بدرنة ، إذ يسعى نادي الخليج بتعاقده مع الدامجة لتحسين صورة الفريق في الدوري الممتاز حيث يحتل أخضر وأبيض مدينة سرت المركز الأخير ضمن فرق المجموعة الأولى برصيد ست نقاط .

المصدر: ليبيا الأحرار

