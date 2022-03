تنطلق مباريات الأسبوع السادس من منافسات الدوري الليبي لكرة السلة يوم السبت بثلاث مواجهات

متصدر المجموعة الأولى فريق الأهلي طرابلس سيقص شريط منافسات الأسبوع السادس عندما يواجه

فريق الأولمبي في اللقاء الأول بقاعة قرطبة للالعاب الرياضية .وفي اللقاء الثاني يستقبل المنتخب الوطني تحت سن ثمانية عشر عاما فريق المدينة في نفس القاعة .. و في قاعة أحمد موس بالمرج تقام مباراة وحيد ضمن فرق المجموعة الثانية تجمع المتستضيف فريق المروج بضيف فريق النصر

المصدر: ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس والأولمبي يفتتحان مباريات الأسبوع الـ12 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار