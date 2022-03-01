بنغازي تودع بوكر لاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال

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ودعت بنغازي صباح اليوم الثلاثاء أحد مؤسسي نادي الهلال محجوب بوكر ولاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال.

وكان بوكر. قد ساهم في تأسيس نادي الهلال في خمسينات القرن الماضي، وقد مثل الهلال كلاعب منذ موسم 1956 حتى 1968.

وتوج بوكر مع الهلال ببطولة بنغازي الدرجة الثانية موسم 1956، بطولة بنغازي الدرجة الأولى موسم 1957. وبطولة برقة موسمين متتالين موسم 1959 وموسم 1960.

وتوج كذلك ببطولة المحافظات الشرقية مرتين موسم 1962 وموسم 1965، ووصيف الدوري الليبي لكرة القدم موسم 1964\1965.

على الصعيد الدولي. مثل بوكر منتخب ليبيا في الدورة العربية الثانية ببيروت عام 1957، والدورة العربية الثالثة المغرب 1961.

وكان ظهوره الأخير بقميص الهلال. في مواجهة الأهلي المصري في مباراة ودية بنغازي في أكتوبر 1968.