نادي الخمس يعلن رسمياً تعاقده مع المصري أحمد مكي

الخمس 02 مارس 2022 (وال) _ أعلنت إدارة نادي الخمس الليبي – أمس الثلاثاء – رسمياً عن انتقال اللاعب المصري (أحمد حسن مكي)، وذلك من أجل تدعيم و تعزيز صفوف الفريق الأول بالنادي، قادماً إليه من فريق المقاولون العرب المصري.

وجاء انتقال اللاعب المصري البالغ من العمر الـ 43 عاماً (أحمد مكي)، بعد أن إجتاز الفحوصات والكشوفات الطبية بنجاح، في حين ينص انتقال اللاعب إلى فر يق الخمس بموجب عقد يمتد لموسم واحد .

هذا وسبق للاعب ذاته أن لعب بالدوري الليبي الممتاز فيما مضى كانت آن ذلك مع النادي الأهلي طرابلس ، لاسيما أن اللاعب سبق له و أن تقمص غلالة كل من حرس الحدود، و سموحة، و الزمالك بالإضافة إلى الجونة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب قد أمضى عقده – أمس الثلاثاء – و من المنتظر أن يشارك اللاعب فريقه الجديد تدريباته في الساعات المقبلة، يذكر أن الخمس يحتل المرتبة ما قبل الأخيرة على سلم ترتيب المجموعة الثانية من الدوري الممتاز برصيد (10) نقاط. (وال _ الخمس) س ا / ه ع

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