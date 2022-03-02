الاتحاد الدولي للطائرة يسحب من روسيا استضافة كأس العالم

قرر الاتحاد الدولي للكرة الطائرة سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 المقررة في شهر أغسطس المقبل، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولم يكشف الاتحاد الدولي للعبة عن هوية المضيف الجديد للبطولة، مؤكدًا على أنه سيتم الإعلان عن الدولة المستضيفة لمونديال الكرة الطائرة، في وقت لاحق.

يُذكر أن هذا القرار جاء بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الاتحادين الدولي “الفيفا” والأوروبي “الويفا” استبعاده منتخب روسيا من تصفيات مونديال قطر، بالإضافة إلى تعليق مشاركات جميع المنتخبات والأندية الروسية في جلّ المسابقات الدولية.

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