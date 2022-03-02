عودة ممثلي ليبيا ( الاتحاد و الأهلي ) من الكونفدرالية الأفريقية للواجهة المحلية

طرابلس 02 مارس 2022 (وال) _ يعود فريقا الأهلي طرابلس و الاتحاد إلى الواجهة والنشاط المحلي مجدداً ، بعد أن كانا يخوضا مباريات ذهاب دور المجموعات من الكأس الكونفدرالية الأفريقية .

هذا ويستأنف الأهلي طرابلس والاتحاد مشوارهما ببطولة كأس ليبيا، ضمن منافسات دور الـ 64 ، حيث سيلتقي الاتحاد بطل الدوري الليبي في أخر نسخة لعبة فريق النهضة من مدينة سبها، وذلك على أرضية ملعب الزاوية، في حين سيتبارى الأهلي طرابلس على أرضية ملعب الجميل فريق وفاق صبراتة.

وقبل هاتان المبارتان تأهلت إلى الدور الـ 32 من كأس ليبيا (30) فريقاً وهي( السويحلي ، الأخضر، النصر، المحلة، الاتحاد المصراتي، الهلال سبها، الفالوجا، بنغازي الجديدة، الجزيرة، التحدي، المدينة، التعاون، الخمس، البشائر، المنار، الأهلي بنغازي، القيروان، أبي الأشهر، اتحاد الجمارك، الشط، شباب الجبل، الظهرة، الهلال، الأفريقي، أبوسليم، دارنس، نجوم بنغازي، الصداقة، المروج، الأولمبي). (وال _ طرابلس) س ا / ه ع

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