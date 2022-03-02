مواجهة صعبة للسيدة العجوز أمام فيورنتينا المتألق في نصف نهائي الكأس

يخوض نادي يوفنتوس مواجهة قوية أمام نظيره فيورنتينا اليوم الأربعاء على ملعب “أرتيميو فرانكي”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

ويسعى اليوفي إلى تحقيق الانتصار اليوم؛ من أجل العودة إلى الديار بمعنويات مرتفعة ونتيجة تسهل عليه حسم الأمور على ملعبه في لقاء الإياب، في حين يأمل فيورنتينا في استغلال عامليْ الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وتخفيف العبء عنه قبل المواجهة المقبلة.

يُذكر أن يوفنتوس تأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره فريق ساسولو بهدفين مقابل هدف ، بينما تأهل فيورنتينا بعد أن فاز على حساب أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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