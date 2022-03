اختتم لاعب السنوكر خالد بلعيد مشاركته الناجحة في البطولة العالم للمحترفين بالمملكة المتحدة.

وشهدت البطولة مشاركة اللاعب سراج الدغري وجاء حضور ممثلي ليبيا في بطولة العالم للمحترفين بالمملكة المتحدة بعد غياب عن المشاركات الدولية.

يذكر أن بلعيد قد فاز بلقب بطولة ليبيا في أربع مناسبات وتوج بطلا لإفريقيا في مناسبة واحدة عام 2013 التي أقيمت بمدينة مراكش المغربية.

المصدر ليبيا الأحرار

The post مشاركة ناجحة للاعب خالد بلعيد في بطولة العالم للمحترفين appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار