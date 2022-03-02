اخبار الرياضة

روسيا خارج بطولات الـ”فيفا” والـ”يويفا”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلن الاتحادان الدولي و الأوروبي لكرة القدم. استبعاد جميع المنتخبات والأندية الروسية من جميع البطولات التابعة لهما على خلفية الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية.

وكان المنتخب الروسي يستعد لمقابلة نظيره البولندي نهاية شهر مارس ضمن الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

ولن يتمكن فريق سبارتاك موسكو. بذلك من خوض مواجهاتي الدور ثمن النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي إذ كان من المقرر أن يلعب ضد لايبزيغ الألماني.

وبناء على هذا القرار. فقد أكد متحدث رسمي باسم اليويفا لوكالة فرانس برس الإثنين، أن نادي لايبزيغ الألماني. بلغ رسمياً الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي بعد استبعاد سبارتاك موسكو.

من جهة أخرى. لم يؤكد الاتحاد الدولي، ما إذا كان المنتخب البولندي تأهل تلقائياً بدوره إلى نهائي ملحق مونديال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك