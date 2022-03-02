السويحلي يستقبل الخمس وأبوسليم يواجه جاره المحلة

تقام غدا الخميس مباراتان ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

حيث يلتقي فريق أبوسليم مع جاره فريق المحلة بملعب الجميل في المباراة الأولى، وفي المباراة الثانية يستقبل فريق السويحلي في مصراتة فريق الخمس.

يشار إلى أن لجنة المسابقات قررت تأجيل مباراة فريقي المدينة والأهلي طرابلس، ولقاء الاتحاد والاتحاد المصراتي إلى وقت لاحق بسبب ارتباط الفريقين بمنافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المصدر: ليبيا الأحرار

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