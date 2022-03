منتخبنا الوطني لكرة القدم يشارك في البطولة الدولية بموريتانيا

يشارك منتخبنا الوطني لكرة القدم في البطولة الدولية الودية الرباعية التي يستضيفها الاتحاد الموريتاني في بالعاصمة نواكشوط خلال الأيام المقبلة.

حيث تنطلق الدورة في 21 مارس وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه، بمشاركة منتخبنا الوطني ومنتخبي النيجر وموزمبيق إلى جانب المنتخب الموريتاني المستضيف.

يذكر أن منتخبنا الوطني سيتجمع في معسكر بطرابلس منتصف شهر مارس الحالي تحضيرا للمشاركة في البطولة.

