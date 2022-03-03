بثنائية الأولمبي يعتلي صدارة المجموعة الثانية مؤقتاً

طرابلس 03 مارس 2022 (وال) _ تصدر فريق الأولمبي لكرة القدم فرق المجموعة الثانية مؤقتاً، عقب تفوقه على الشط بثنائية نظيفة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 3 من مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب أبوسليم بالعاصمة الليبية طرابلس.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأربعاء – وتوسطها الحكم الدولي ( يحي الوحيشي )، نجح فيها أولمبي الزاوية من استعادة صدارة و ريادة المجموعة مجدداً، بعد أن تذوقها الأسابيع الأولى من البطولة الليبية فيما مضى.

وتمكن الأولمبي من إنهاء الشوط الأول بهدف وحيد لمصلحته، وذلك عند مطلع الدقيقة الـ 34 قدم لاعب الوسط الهجومي التونسي ( شمس الدين الصامتي ) فاصل مهاري، مراوغاً مدافعي الشط جملة في لعبة واحدة، مقدماً كرة عرضية إلى زميلة التونسي ( فخر الدين العمدوني )، حيث أن الأخير لم يتردد في إيداع الهدية في شباك الحارس ( محمد الغناي ).

في الحصة الثانية، حاول الشط الجريح تعديل النتيجة، لكن جميع هجماته لم تكن منسقة، وتفتقد إلى النزعة الهجومية الحقيقية، هذا وشهدت الدقيقة الـ 62 الهدف الثاني للأولمبي ، وذلك عن طريق لاعبه (مصطفي المنير )، والذي بدوره تابع تصويبة زميلة ( علي مادي ) التي لم يتمكن الحارس ( محمد الغناي ) من أبعادها بالشكل السليم.

وبهذا الفوز ، أضاف فريق الأولمبي ثلاثة نقاط إلى رصيده، ليصبح بذلك برصيد ( 21 ) نقطة، متصدراً فرق المجموعة الثانية مؤقتاً، في حين تجمد رصيد الشط عند النقطتان ، واقعاً أخر ترتيب المجموعة.

يذكر أن هذه المواجهة قادها طاقم تحكيم متكون من حكم ساحة الدولي ( يحي الوحيشي ) بمساعدة كل من ، مساعد أول ( مروان الحراري )، و مساعد ثاني ( عبد الله الشكري )، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للحكم ( محمد السرتاوي ). (وال _ طرابلس)

تقرير: سيف امبيه

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