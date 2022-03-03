كأس ليبيا … الاتحاد يجتاز النهضة ويتأهل إلى الدور الثاني والثلاثون

الزاوية 03 مارس 2022 _ نجح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم من التأهل إلى الدور الثاني والثلاثون من كأس ليبيا، عقب تفوقه على فريق النهضة من سبها بنتيجة هدفان دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس الأربعاء – على أرضية ملعب نادي الأولمبي بمدينة الزاوية.

وتمكن الاتحاد بقيادة مدربه التونسي ( محمد الكوكي ) من إنهاء الشوط الأول لصالحة بنتيجة هدف وحيد، بواسطة مهاجمه الواعد ( جهاد شلدون )، وذلك عند الدقيقة الـ 13 من زمن الحصة الأولى.

وعند مطلع الدقيقة الـ 71 تمكن اللاعب ( محمد فتحي ) من إمضاء الهدف الثاني باللقاء، وبهذا الفوز المستحق ، تأهل فريق الاتحاد إلى الدور الثاني والثلاثون من كأس ليبيا، ليضرب بذلك موعداً لملاقاة فريق الجزيرة. (وال _ الزاوية) س ا / ه ع

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