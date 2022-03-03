كأس ليبيا .. الأهلي طرابلس يتخطي وفاق صبراتة بثلاثية

الجميل 03 مارس 2022 (وال) _ تخطى فريق الأهلي عقبة فريق وفاق صبراتة، بتغلبه عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، متأهلاً بذلك إلى الدور الثاني والثلاثون من كأس ليبيا، في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس الأربعاء – على أرضية ملعب الجميل.

وبهذا الفوز ضرب فريق الأهلي موعداً لملاقاة فريق الفالوجا المتأهل سلفاً على حساب المستقبل ، لاسيما أن الشوط الأول من اللقاء انتهى بنتيجة هدف دون رد، كان من إمضاء اللاعب (نور الدين القليب)، بعد تمريرة من زميله ( أحمد القديري ).

في الشوط الثاني، عزز الأهلي تقدمه بهدف ثاني، حمل توقيع مهاجمه ( أنيس السلتو )، فيما تمكن البديل ( مآب الشكري ) من تسجيل ثالث الأهداف، بينما سجل هدف وفاق صبراتة الوحيد لاعبه ( محمود قشوط ). (وال _ الجميل) س ا / ه ع

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