البوعيشي رئيسا للاتحاد الفرعي للقوة البدنية بالمنطقة الغربية

كلف منير الشويهدي رئيس الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية أكرم البوعيشي رئيسا لجنة تسيير أعمال مؤقتة للاتحاد الفرعي للقوة البدنية بالمنطقة الغربية.

اللجنة التسيرية التي يترأسها أكرم البوعيشي ضمت أيضا إبراهيم مادي نائبا وأيمن عكريش ووسيم الزوى، بالإضافة إلى عماد الدين النعاس وعلي العامري وفرج المارتين كأعضاء لجنة تسيير أعمال مؤقتة للاتحاد الفرعي للقوة البدنية بالمنطقة الغربية، التي ستستمر في أعمالها حتى نهاية الشهر الجاري.

المصدر ليبيا الأحرار

