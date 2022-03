تختتم منافسات الأسبوع الـ12 لحساب فرق المجموعة الأولى يوم الحمعة بثلاث مباريات

منافسات الأسبوع الـ12 الذي تختتم يوم الغد بمواحهة فريق دارنس لفريق شبابِ الجبل في المباراةِ الأولى؛ وفي اللقاءِ الثاني يستقبل فريق الأخضر فريق الهلال في ملعب الشيخ الشهداء بمدينة البيضاء وفي آخرِ مباريات الجولة يستضيف فريقِ النصر فريق التعاون بملعب بنينا.

