استأنف منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت سن 17 عاما تدريباته بمعسكره التحضيري بمدينة طرابلس استعدادا للمشاركة في كأس شمال إفريقيا المقاكمة بالجزائر أواخر الشهر الجاري.

الأرجنتنيني ماركوس الذي يقود منتخبنا الوطني للناشئين اختار 23 لاعبا للدخول في المعسكر التحضيري الذي سيستمر حتى 25 من الشهر الجاري.

المصدر ليبيا الأحرار

