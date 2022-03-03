“بورقيقة” يقود الأهلي بنغازي للفوز على الصداقة في بطولة الدوري

بنغازي 03 مارس 2022 (وال)- قاد المدافع الأيسر للأهلي بنغازي جمعة بورقيقة فريقه مساء اليوم الخميس، للفوز على ضيفه الصداقة بنتيجة هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، بقيادة صافرة الحكم ( محمد الهوني ) لم ترتق إلى المطلوب، إلا أن الأهلي نجح في مواصلة ريادته للمجموعة، لاسيما وأن اللقاء قد شهد حذرًا وتحفظًا كبيرًا من جانب الفريقين طيلة تسعين دقيقة.

وبعد عدة محاولات لم تكن خطرة على مرمى الفريقين، تمكن الأهلي من توقيع الهدف الوحيد في اللقاء بعد مراوغة قدمها لاعبه جمعة بورقيقة في الدقيقة ( 30 ).

بهذا الفوز يواصل الأهلي تصدره لفرق المجموعة الأولى برصيد ( 34 ) نقطة، فيما تجمد رصيد الصداقة سادس الترتيب عند النقطة ( 14 ).

هذا وتكون طاقم تحكيم هذه المقابلة؛ من حكم وسط ( محمد الهوني )، بمساعدة كل من مساعد أول ( رمزي القاضي )، و( محمد التير ) مساعد ثان، و ( محمد يونس ) حكما رابعا، فيما أسندت مهمة مراقب اللقاء للحكم الأسبق (أدم شحات). (وال) س أ/ ر ت

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