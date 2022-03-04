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أوكرانيا تطالب الفيفا بتأجيل مباراة اسكتلندا في تصفيات المونديال

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طلب الاتحاد الأوكراني من الفيفا تأجيل مواجهة مهمة أمام اسكتلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، المقررة في 24 من شهر مارس الجاري.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة في ملعب “هامبدن بارك” في العاصمة الاسكتلندية غلاسكو، منتخب النمسا أو ويلز على مكان في نهائيات كأس العالم في قطر في نوفمبر المقبل.

وأفاد الاتحاد الدولي في بيان بأن “الفيفا على اتصال دائم مع الاتحاد الأوروبي اليويفا، والاتحاد الاسكتلندي لإيجاد حل مناسب، كما أعرب الاتحاد عن تضامنه الكامل مع كل طرف يتأثر بما يحدث في أوكرانيا، وسيتم تقديم تحديث آخر في الوقت المناسب.

وتجدر الإشارة إلى أن كرة القدم المحلية في أوكرانيا قد توقفت منذ أن غزت روسيا البلاد في 24 فبراير، ومنع الفيفا واليويفا روسيا من المشاركة في منافسات كرة القدم الدولية، وبالتالي لن تتمكن من خوض مباراتها الفاصلة أمام بولندا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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