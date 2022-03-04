أوكرانيا تطالب الفيفا بتأجيل مباراة اسكتلندا في تصفيات المونديال

طلب الاتحاد الأوكراني من الفيفا تأجيل مواجهة مهمة أمام اسكتلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، المقررة في 24 من شهر مارس الجاري.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة في ملعب “هامبدن بارك” في العاصمة الاسكتلندية غلاسكو، منتخب النمسا أو ويلز على مكان في نهائيات كأس العالم في قطر في نوفمبر المقبل.

وأفاد الاتحاد الدولي في بيان بأن “الفيفا على اتصال دائم مع الاتحاد الأوروبي اليويفا، والاتحاد الاسكتلندي لإيجاد حل مناسب، كما أعرب الاتحاد عن تضامنه الكامل مع كل طرف يتأثر بما يحدث في أوكرانيا، وسيتم تقديم تحديث آخر في الوقت المناسب.

وتجدر الإشارة إلى أن كرة القدم المحلية في أوكرانيا قد توقفت منذ أن غزت روسيا البلاد في 24 فبراير، ومنع الفيفا واليويفا روسيا من المشاركة في منافسات كرة القدم الدولية، وبالتالي لن تتمكن من خوض مباراتها الفاصلة أمام بولندا.

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