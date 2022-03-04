تشيلسي يحل ضيفاً على قاهر الكبار “ميدلسبره”

يواجه تشيلسي مضيفه ميدلسبره في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ليتقابل بطل أوروبا مع منافسه المنتمي للدرجة الثانية، والذي تغلب على مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير ليبلغ هذا الدور.

وسيواجه ليفربول خارج ملعبه الفائز من مواجهة الدور الخامس يوم الاثنين، بين نوتنغهام فورست وهدرسفيلد تاون، حيث يسعى لإضافة لقب كأس الاتحاد إلى لقب كأس الرابطة الذي فاز به يوم الأحد الماضي.

ويستضيف ساوثامبتون منافسه مانشستر سيتي، وسيحل الفائز من مباراة يوم الخميس بين إيفرتون وبورهام وود المنتمي للدرجة الخامسة ضيفاً على كريستال بالاس.

وتجدر الإشارة إلى أن مباريات دور الثمانية ستقام بين 18 و21 مارس، فيما جاءت قرعة دور الثمانية على النحو التالي:

كريستال بالاس أمام إيفرتون أو بورهام وود

نوتنغهام فورست أو هدرسفيلد تاون أمام ليفربول

ميدلسبره أمام تشيلسي

ساوثامبتون أمام مانشستر سيتي.

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