الأميركي بولي والسويسري فيس يتحالفان لتقديم عرض لشراء تشيلسي

يقود الأمريكي تود بولي وقطب الأعمال السويسري هانزيورج فيس تحالفاً استثمارياً، يعتزمان من خلاله التقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي لكرة القدم قبل نهاية الأسبوع – وفقاً لما ذكرته صحيفة التليغراف أمس الخميس.

وصرّح الروسي رومان أبراموفيتش يوم الأربعاء أنه سيبيع تشيلسي بعد 19 عاما من شرائه النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط دعوات في بريطانيا لفرض عقوبات عليه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويوفر هذا القرار فرصة نادرة لشراء نادٍ كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأثار تكهنات واسعة بشأن الجهات التي ستتقدم بعروض.

وأشارت التليغراف إلى أن بولي وفيس يعملان مع شريكٍ واحدٍ آخر على الأقل، مضيفة أنه على الرغم من وجود مزايدين محتملين آخرين فإن بولي وفيس قد يتمتعان بميزة مع وجود الأموال اللازمة لإبرام الصفقة.

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