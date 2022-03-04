ريال بيتيس يتأهل إلى نهائي الكأس.. للمرة الخامسة في تاريخه

لحق ريال بيتيس بفالنسيا إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس ملك إسبانيا، بتعادله مع ضيفه رايو فاليكانو بهدف لمثله، في إياب نصف النهائي.

كان رايو فاليكانو البادئ بالتسجيل عبر البرتغالي بيبي في الدقيقة 80، وأدرك ريال بيتيس التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، عن طريق بورخا إيغليسياس.

وكان ريال بيتيس قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد ، كما تعد هذه المرة الخامسة التي يبلغ فيها ريال بيتيس المباراة النهائية لمسابقة الكأس.

يُذكر أن المباراة النهائية ستلعب يوم 23 أبريل القادم، على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

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