الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة يُشكل الاتحاد الفرعي للمنطقة الثانية

طرابلس 04 مارس 2022 (وال)- أصدر رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغره قرار رقم (6) لسنة 2022 م، بشأن تشكيل الاتحاد الفرعي للمنطقة الثانية.

هذا وجاء القرار في مادته الأولى؛ تشكيل اللجنة التي تمثلت في السيد بوفاخرة رمضان المشيطي رئيسًا، والسيد عطية عبد القادر بوحزاميه نائبًا، والسيد محمد مفتاح الزواوي مقررًا، والسيد يوسف السنوسي القطعاني أمينًا للصندوق، وعضوية كلا من السادة: عيسى فرج الحواز، فرج حسين سليمان، حمزة صفي الدين العشيبي.

ونصت المادة الثانية من القرار؛ على الاتحاد ممارسة عمله بقبول انتساب الأندية، ورسوم الإشتراك وتشكيل لجانه وإحالتها للاتحاد اللعبة لاعتماده. (وال) م ب/ ر ت

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