الدوري الممتاز .. التعادل الإيجابي يخيم على لقاء أبوسليم والمحلة

الجميل 04 مارس 2022 (وال)- خيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما لقاء فريقا المحلة وجاره أبو سليم، ضمن حساب الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم.

المباراة التي أقيمت مساء الخميس على أرضية ملعب الجميل، قادتها صافرة الحكم الدولي ( معتز الشلماني ) انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الحصة الثانية كان أبو سليم هو المبادر بالتسجيل عن طريق مدافعه ( عبد الله أجديدو ) في الدقيقة (67).

المحلة تحرر من مناطقه الدفاعية؛ بغية تعديل أوتار اللقاء، ونال ما يريد عند الدقيقة ( 89 )، عندما سجله له ( عبد المعز العموري ) هدف التعادل مُنهيًا اللقاء على واقع هدف في كل شبكة.

بهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث قفز فريق أبو سيلم إلى المرتبة السابعة برصيد ( 14 ) نقطة، في حين أصبح المحلة ثامن الترتيب برصيد ( 13 ) نقطة. (وال) س أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال